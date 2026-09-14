Зверев отреагировал на вопрос о ключе к победе на US Open — 2026

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на вопрос о ключе к победе на Открытом чемпионате США — 2026.

— Бен сказал, что вы самый большой трудяга в туре. Думаете, это и сыграло ключевую роль?

— Ну да, я трудяга. Я уже говорил, что не считаю себя самым талантливым, Бог не отсыпал мне столько таланта, как некоторым другим ребятам. Мой теннис главным образом приходит через работу, через часы, проведённые на корте и в зале. Так я играю в теннис. Думаю, что он очень талантливый, но ему также близка тяжёлая работа. Постоянно можно видеть, как он с отцом перед матчами и после них работает над разными вещами. И каждый