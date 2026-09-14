Зверев отреагировал на вопрос о ключе к победе на US Open — 2026
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Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на вопрос о ключе к победе на Открытом чемпионате США — 2026.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
— Бен сказал, что вы самый большой трудяга в туре. Думаете, это и сыграло ключевую роль?
— Ну да, я трудяга. Я уже говорил, что не считаю себя самым талантливым, Бог не отсыпал мне столько таланта, как некоторым другим ребятам. Мой теннис главным образом приходит через работу, через часы, проведённые на корте и в зале. Так я играю в теннис. Думаю, что он очень талантливый, но ему также близка тяжёлая работа. Постоянно можно видеть, как он с отцом перед матчами и после них работает над разными вещами. И каждый