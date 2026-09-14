Зверев выиграл US Open, дебютный ассист Батракова за «Галатасарай». Главное к утру

Победа второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open — 2026, первая голевая передача российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай», ничья «Краснодара» с «Акроном» в матче РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».