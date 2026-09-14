15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

14 сентября главные новости спорта, теннис, US Open — 2026, ATP, WTA, футбол, лёгкая атлетика, баскетбол, авто, ралли

Зверев выиграл US Open, дебютный ассист Батракова за «Галатасарай». Главное к утру
Комментарии

Победа второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open — 2026, первая голевая передача российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай», ничья «Краснодара» с «Акроном» в матче РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Зверев стал чемпионом US Open — 2026, обыграв в финале Бена Шелтона.
  2. «Галатасарай» победил «Коджаэлиспор», Батраков вышел на замену и отдал голевой пас
  3. «Краснодар» избежал поражения в матче РПЛ с «Акроном» благодаря голу в концовке.
  4. Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко.
  5. «ПСЖ» победил «Брест» в матче 4-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль» впервые в сезоне.
  6. Судейский корпус АПЛ признал ошибку в оценке победного гола Холанда в дерби Манчестера.
  7. Российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с призывом о допуске.
  8. «Атлетико» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 85-й минуте.
  9. Женская сборная США победила Францию и стала чемпионом мира — 2026 по баскетболу.
  10. «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в Серии А, команды забили четыре гола после 81-й минуты.
  11. Сольберг выиграл Ралли Чили WRC. «Тойота» завоевала шестой титул производителей подряд.
Материалы по теме
Топ-события понедельника: российский футбол, АПЛ, Серия А, хоккей и волейбол
Топ-события понедельника: российский футбол, АПЛ, Серия А, хоккей и волейбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android