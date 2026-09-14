Зверев выиграл US Open, дебютный ассист Батракова за «Галатасарай». Главное к утру
Победа второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open — 2026, первая голевая передача российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай», ничья «Краснодара» с «Акроном» в матче РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Зверев стал чемпионом US Open — 2026, обыграв в финале Бена Шелтона.
- «Галатасарай» победил «Коджаэлиспор», Батраков вышел на замену и отдал голевой пас
- «Краснодар» избежал поражения в матче РПЛ с «Акроном» благодаря голу в концовке.
- Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко.
- «ПСЖ» победил «Брест» в матче 4-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль» впервые в сезоне.
- Судейский корпус АПЛ признал ошибку в оценке победного гола Холанда в дерби Манчестера.
- Российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с призывом о допуске.
- «Атлетико» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 85-й минуте.
- Женская сборная США победила Францию и стала чемпионом мира — 2026 по баскетболу.
- «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в Серии А, команды забили четыре гола после 81-й минуты.
- Сольберг выиграл Ралли Чили WRC. «Тойота» завоевала шестой титул производителей подряд.
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