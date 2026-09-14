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Зверев раскрыл, когда исчезли «шрамы», оставленные после поражения в финале US Open — 2020

Зверев раскрыл, когда исчезли «шрамы», оставленные после поражения в финале US Open — 2020
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Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на Открытом чемпионате США — 2026 высказался о том, когда исчезли «шрамы» после проигранного финала на аналогичном турнире шестилетней давности.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Шрамы», оставленные финалом 2020 года здесь, исчезли после того, как я выиграл в Париже. Я и на Уимблдоне говорил, что, несмотря на поражение, я получил удовольствие от матча, от игры в финале «Большого шлема», на центральном корте, перед потрясающей публикой и звёздами. Я всем этим наслаждался, а до победы в Париже я постоянно чувствовал огромный стресс. Потому что всегда стоял вопрос: смогу ли я когда-нибудь выиграть «Шлем»? А сейчас игра в таких финалах приносит радость», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, ранее в титульном матче US Open Зверев обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. В решающем матче 2020 года немец уступил австрийцу Доминику Тиму.

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