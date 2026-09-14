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Чемпионская гонка WTA: Рыбакина лидирует, Соболенко — вторая, Мирра Андреева — пятая

Чемпионская гонка WTA: Рыбакина лидирует, Соболенко — вторая, Мирра Андреева — пятая
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки по итогам Открытого чемпионата США — 2026. Лидером гонки стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Лучшей среди россиянок является Мирра Андреева. Она занимает пятую строчку.

Теннис. Чемпионская гонка WTA на 14 сентября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7492.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6485.

3 (4). Джессика Пегула (США) — 5825.

4 (5). Кори Гауфф (США) — 5654.

5 (3). Мирра Андреева (Россия) — 5614.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4809.

7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4400.

8 (8). Линда Носкова (Чехия) — 4234.

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 3850.

10 (10). Ига Швёнтек (Польша) — 3584…

13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2344…

20 (21). Анна Калинская (Россия) — 1967…

32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1279…

50 (45). Людмила Самсонова (Россия) — 930.

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