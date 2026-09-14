Чемпионская гонка WTA: Рыбакина лидирует, Соболенко — вторая, Мирра Андреева — пятая

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки по итогам Открытого чемпионата США — 2026. Лидером гонки стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Лучшей среди россиянок является Мирра Андреева. Она занимает пятую строчку.
Теннис. Чемпионская гонка WTA на 14 сентября:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7492.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6485.
3 (4). Джессика Пегула (США) — 5825.
4 (5). Кори Гауфф (США) — 5654.
5 (3). Мирра Андреева (Россия) — 5614.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4809.
7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4400.
8 (8). Линда Носкова (Чехия) — 4234.
9 (9). Марта Костюк (Украина) — 3850.
10 (10). Ига Швёнтек (Польша) — 3584…
13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2344…
20 (21). Анна Калинская (Россия) — 1967…
32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1279…
50 (45). Людмила Самсонова (Россия) — 930.