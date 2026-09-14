«Это очень много значит». Шелтон — о присутствии Тринити Родман на финале US Open

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что для него значило присутствие его девушки Тринити Родман на финале US Open — 2026. Родман играла женский футбольный матч в Вашингтоне, а потом прибыла на стадион Артура Эша.

«Это значит для меня всё. Я понимал, что ей будет практически невозможно добраться сюда, но сам факт того, что она приложила усилия и попыталась, — это просто невероятно.

Она приехала как раз в тот момент, когда я проигрывал; уверен, это стало для неё разочарованием… Мы многим жертвовали ради друг друга и объездили весь мир, чтобы поддерживать друг друга. Это очень много значит, и то же самое относится к моей семье и друзьям.

Столько людей приехало ради меня, и в этом весь смысл: возможность разделить эти моменты, эти две недели, со своими лучшими друзьями, семьёй и людьми, которых я люблю. Вот почему я здесь и делаю всё это. Вот почему я так люблю это. Именно ради них хочу дойти до финиша», — сказал Шелтон на пресс-конференции.