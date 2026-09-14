Зверев веселился с трофеем, расстроенный Шелтон бросал ракетку. Фото финала US Open

13 сентября состоялся финал мужского турнира US Open — 2026. В решающем матче встретились вторая ракетка мира немец Александр Зверев и американец Бен Шелтон. Зверев одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
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Спортсмены провели на корте 3 часа 36 минут. За это время Зверев девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шелтона 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Для Зверева эта победа стала второй в финалах турниров «Большого шлема»: ранее немецкий спортсмен становился чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026. При этом Александр лишь во второй раз в сезоне победил игрока из топ-10 мирового рейтинга.
Лучшие фото с финала мужского турнира US Open — в фотоподборке «Чемпионата».