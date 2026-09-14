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Мария Шарапова похвалила речь Бена Шелтона после финала US Open — 2026

Мария Шарапова похвалила речь Бена Шелтона после финала US Open — 2026
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова похвалила речь американца Бена Шелтона после финала US Open — 2026. В матче за титул Шелтон проиграл немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Блестящая речь, Бен», — написала Шарапова в социальных сетях.

Для Бена Шелтона финал на US Open стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. Помимо победы на «Ролан