Мария Шарапова похвалила речь Бена Шелтона после финала US Open — 2026

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова похвалила речь американца Бена Шелтона после финала US Open — 2026. В матче за титул Шелтон проиграл немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6.

«Блестящая речь, Бен», — написала Шарапова в социальных сетях.

Для Бена Шелтона финал на US Open стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. Помимо победы на «Ролан