22-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал о своём участии в Спартакиаде в Екатеринбурге в августе 2026 года.

– У тебя целая серия отличных недель сложилась. Началось всё, кажется, на Спартакиаде в Екатеринбурге в конце августа. Расскажи, как ты готовился.

– На самом деле не было особой подготовки к Спартакиаде, потому что я перед этим играл турнир в Стамбуле, дошёл до финала, пару дней отдохнул и потом мы поехали с командой заранее на Спартакиаду. А там просто на грунте два-три дня поиграли, и всё.

– Как проходила Спартакиада? Ты играл с нашими перспективными ребятами. Всех их хорошо знаешь. Какие впечатления? И от матчей, и от города, и от организации...

– Всё было супер — и организация, и корты. Минус был в погоде — было очень холодно и мы играли на улице. А так всё понравилось — и ребята хорошо играли, и не такая простая сетка была, но я как-то выиграл у всех легко.

– Какой поединок там был самый сложный? Почему?

– Я думаю, что первый поединок был самым сложным — [с Владимиром Павловым из Санкт-Петербурга — 6:3, 6:3], потому что первая игра, да ещё и на грунте. И ещё я бы сказал про полуфинал [с Григорием Шебекиным — 6:3, 6:2], потому что мы его играли в зале на харде. Такой непростой переход посреди турнира с грунта на хард получился — я не сразу адаптировался. Так что пришлось чуть-чуть понервничать в полуфинале.

– Ты снялся там с финала — это из-за скорой поездки на азиатские турниры? Обидно, что не смог побороться за титул?

– Да, я снялся в финале, потому что мне надо было уезжать в Китай на «челленджер», и с федерацией мы обговорили заранее, что если мы выйдем в финал вместе с Маратом Шариповым, то я снимусь и поеду в Китай на следующий день, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.