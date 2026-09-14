Даниил Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP, Карен Хачанов прибавил 24 места

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг после завершения US Open — 2026. Лидером мирового рейтинга остался итальянец Янник Синнер, который пропустил соревнования в Нью-Йорке из-за травмы.

Лучшим среди россиян остаётся Даниил Медведев. Он поднялся на шестое место. Полуфиналист US Open Карен Хачанов прибавил 24 позиции и стал 26-й ракеткой мира.

Теннис. Рейтинг АТР на 14 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9690.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5560.

4 (9). Бен Шелтон (США) — 4680.

5 (4). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3890.

6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3770.

7 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3720.

8 (12). Фрэнсис Тиафо (США — 3380.

9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3300.

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3175…

17 (16). Александр Бублик (Казахстан) — 2425…

25 (24). Андрей Рублёв (Россия) — 1930.

26 (50). Карен Хачанов (Россия) — 1800.