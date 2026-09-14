Андрей Ольховский прокомментировал победу Александра Зверева на US Open — 2026
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Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу немца Александра Зверева на US Open — 2026. В финале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Ещё до матча говорил, что Зверев является для меня фаворитом финала US Open. Просто он немного опытнее Шелтона в матчах такого ранга. Зверев играл спокойнее, без сумбура, уверенно. Шелтон может играть сумасшедше здорово, но где-то немножко подвалить. Сыграла роль подача. Думаю, Зверев по праву победил. Сейчас он действительно претендует на звание первой ракетки мира в конце сезона», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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