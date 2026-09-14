Андрей Ольховский прокомментировал победу Александра Зверева на US Open — 2026

Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу немца Александра Зверева на US Open — 2026. В финале он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

«Ещё до матча говорил, что Зверев является для меня фаворитом финала US Open. Просто он немного опытнее Шелтона в матчах такого ранга. Зверев играл спокойнее, без сумбура, уверенно. Шелтон может играть сумасшедше здорово, но где-то немножко подвалить. Сыграла роль подача. Думаю, Зверев по праву победил. Сейчас он действительно претендует на звание первой ракетки мира в конце сезона», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.