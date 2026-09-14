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«Он снова это сделал!» Девушка Зверева — о победе Александра на US Open — 2026

«Он снова это сделал!» Девушка Зверева — о победе Александра на US Open — 2026
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София Томалла, девушка двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева, поздравила спортсмена с победой на US Open — 2026.

«Он снова это сделал!» — написала Томалла в социальных сетях.

В финале турнира Зверев одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Для Зверева эта победа стала второй в финалах турниров «Большого шлема»: ранее немецкий спортсмен становился чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026. При этом Александр лишь во второй раз в сезоне победил игрока из топ-10 мирового рейтинга.

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