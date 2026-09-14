Борис Беккер отреагировал на победу Александра Зверева на US Open — 2026

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер кратко отреагировал на победу соотечественника, второй ракетки мира Александра Зверева на US Open – 2026. В финале турнира он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

«Вполне заслуженно!» – написал Беккер на своей странице в социальной сети Х под коллажем из фотографий, где Зверев запечатлён после поражения в финале соревнований в Нью-Йорке в 2020 году и после победы в 2026-м.

Зверев стал лишь вторым после Беккера чемпионом US Open среди немецких теннисистов.