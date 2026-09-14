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Борис Беккер отреагировал на победу Александра Зверева на US Open — 2026

Борис Беккер отреагировал на победу Александра Зверева на US Open — 2026
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер кратко отреагировал на победу соотечественника, второй ракетки мира Александра Зверева на US Open – 2026. В финале турнира он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Вполне заслуженно!» – написал Беккер на своей странице в социальной сети Х под коллажем из фотографий, где Зверев запечатлён после поражения в финале соревнований в Нью-Йорке в 2020 году и после победы в 2026-м.

Зверев стал лишь вторым после Беккера чемпионом US Open среди немецких теннисистов.

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