Борис Беккер отреагировал на победу Александра Зверева на US Open — 2026
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер кратко отреагировал на победу соотечественника, второй ракетки мира Александра Зверева на US Open – 2026. В финале турнира он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Вполне заслуженно!» – написал Беккер на своей странице в социальной сети Х под коллажем из фотографий, где Зверев запечатлён после поражения в финале соревнований в Нью-Йорке в 2020 году и после победы в 2026-м.
Зверев стал лишь вторым после Беккера чемпионом US Open среди немецких теннисистов.
Материалы по теме