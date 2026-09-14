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«Честно сказать, не ожидал». Илья Симакин — о двух подряд победах на «челленджерах»

«Честно сказать, не ожидал». Илья Симакин — о двух подряд победах на «челленджерах»
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22-летний российский теннисист Илья Симакин поделился эмоциями от двух подряд побед на турнирах категории «челленджер» — в Китае и Вьетнаме.

– Теперь вопрос про две недели на «челленджерах». Была такая цель — зацепить сразу два титула? Ожидал, что так успешно получится?
– Честно сказать, не ожидал. Первую неделю точно не ожидал, потому что я приехал с грунта, другой климат, другой часовой пояс. Я приехал всего за день до матча и на самом деле такого не ожидал. Где-то могу сказать — повезло, где-то я сам хорошо сыграл. Поэтому я очень рад, что эти две недели так сложились.

– Успел ли как-то передохнуть между двумя «челленджерами» и перезарядиться, перенастроиться?
– По поводу передохнуть. Может, только в полёте. Я прилетел во Вьетнам ночью, точнее, рано утром, потренировался и уже на следующий день играл матч. Поэтому не сказал бы, что у меня получилось отдохнуть. А настрой был таким же, как и в Китае, боевым, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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