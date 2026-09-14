Александр Зверев провёл чемпионскую фотосессию после победы на US Open — 2026

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл чемпионскую фотосессию после победы на Открытом чемпионате США – 2026. В финале он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. На снимках Зверев предстал в тёмно-синем спортивном костюме в белую полоску.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Фото: Julian Finney/Getty Images

Этот титул стал для Зверева вторым в сезоне и одновременно в карьере на турнирах «Большого шлема» — в июне текущего года он выиграл «Ролан Гаррос», одолев в финале итальянца Флавио Коболли. Зверев стал лишь вторым после Бориса Беккера чемпионом US Open среди немецких теннисистов.