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Андрей Ольховский: Рыбакина показала теннис, который должна показывать первая ракетка мира

Андрей Ольховский: Рыбакина показала теннис, который должна показывать первая ракетка мира
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Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 в парном разряде Андрей Ольховский высказался о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на US Open — 2026.

«Очень радостно за Елену. Кстати, после полуфинала отдавал небольшое предпочтение Соболенко, но Рыбакина психологически была более подготовлена к финалу. Отыграла чисто, в ответственный момент проявила себя с лучшей стороны. Я считаю, что Рыбакина показала тот теннис, который должна показывать первая ракетка мира. Елена по праву стала чемпионкой. На мой взгляд, противостояние с Соболенко будет очень интересным в будущем. Конечно, поздравляю Елену с этим результатом. Великолепное достижение», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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