Илья Симакин рассказал о самых сложных матчах на «челленджерах» во Вьетнаме и в Китае

22-летний российский теннисист Илья Симакин, выигравший подряд «челленджеры» в Китае и Вьетнаме, рассказал о самых сложных матчах на обоих турнирах.

– Какой поединок в Китае оказался самым тяжёлым для тебя? Какие впечатления о турнире остались?

– Я думаю, самая тяжёлая была первая игра (с 33-летним казахским теннисистом Денисом Евсеевым — 6:1, 6:2. — Прим. «Чемпионата»), потому что я только прилетел. И морально было тяжело в полуфинале [с малазийцем Мицуки Вэй Кан Леоном], когда я выиграл в трёх сетах [6:3, 6:7, 6:3]. И всё, думаю. А впечатления всегда положительные, когда выигрываешь такой большой турнир или вообще «челленджер». Поэтому очень рад. Всё мне понравилось в Китае, мне очень нравится играть в Китае, хорошая обстановка, хорошая еда, и турниры очень хорошие.

– А как было во Вьетнаме? Накопилась ли усталость? Какой матч был самым трудным? Какие впечатления вообще о турнире?

– Во Вьетнаме я бы тоже, наверное, сказал, что первый матч [с австралийцем Максом Пёрселлом] был тяжёлым, — выиграл в трёх сетах [6:3, 2:6, 6:2], потому что я только приехал. И ещё такое бы я сказал по финалу тоже. Был неприятный соперник [испанец Серхио Кальехон-Эрнандо], было тяжело к нему подстроиться в самом начале, но потом как-то я стал более увереннее играть, и у меня получилось выиграть [7:6, 2:6, 6:2]. На самом деле мне очень нравится выступать во Вьетнаме. Я уже третий турнир провожу здесь: два выиграл, один раз был в финале. Мне нравятся мячи, корты, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.