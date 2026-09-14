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Впервые в истории две украинские теннисистки одновременно вошли в топ-10 рейтинга WTA

Впервые в истории две украинские теннисистки одновременно вошли в топ-10 рейтинга WTA
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Впервые в истории тенниса две представительницы Украины одновременно расположились в топ-10 рейтинга WTA. После обновления рейтинга Элина Свитолина занимает седьмую строчку рейтинга, Марта Костюк дебютировала на 10-м месте. В текущем сезоне обе теннисистки выиграли по «тысячнику»: Свитолина — в Риме, Костюк — в Мадриде.

На минувшем US Open — 2026 Свитолина дошла до третьего круга соревнований, где уступила россиянке Анне Калинской со счётом 3:6, 6:2, 3:6. Также Свитолина в паре с мужем Гаэлем Монфисом выступила в смешанном парном разряде турнира. Костюк смогла дойти на турнире до четвертьфинала, в котором уступила представительнице Чехии Линде Носковой (7:5, 5:7, 6:4).

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