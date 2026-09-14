«Это большая работа». Бублик поздравил Рыбакину и Казахстан с победой на US Open

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поздравил соотечественницу Елену Рыбакину и Казахстан с завоеванием титула на US Open — 2026.

«Поздравляю Лену, Федерацию и весь Казахстан с победой и первой строчкой рейтинга. Это большая работа, которая была проделана за долгие годы, и вы заслужили все эти победы», – написал Бублик в телеграм-канале.

В заключительном матче турнира Рыбакина одолела Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Сегодня Елена сместила белоруску с первой строчки мирового рейтинга. Победа в финале Открытого чемпионата США принесла теннисистке второй в сезоне титул на турнирах «Большого шлема» — в январе текущего года она одолела Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4).