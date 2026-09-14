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Илья Симакин рассказал о планах на подготовку к Australian Open — 2027

Илья Симакин рассказал о планах на подготовку к Australian Open — 2027
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22-летний российский теннисист Илья Симакин ответил, начал ли подготовку к квалификации Australian Open — 2027, а также рассказал, где сейчас тренируется.

– Ты уже готовишься к Australian Open? Как будешь подводить себя к этому турниру?
– Нет, я пока не готовлюсь. Я начну подготовку в ноябре и в декабре. Где-то месяц-полтора я буду точно готовиться к Австралии и полечу туда чуть заранее, чтобы адаптироваться, привыкнуть к климату, к кортам.

– Расскажи про свою команду — кто сейчас в неё входит? Где базируешься? Где собираешься проводить межсезонье?
– У меня как таковой нет команды. Я тренируюсь в Казани и ещё в Бухаресте, когда у меня есть виза. И по поводу межсезонья пока непонятно. Начну, может быть, в Казани и продолжу уже в Румынии, а оттуда уже полечу в Австралию. И там тоже нужно будет какое-то время на подготовку, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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