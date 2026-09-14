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Чемпионская гонка ATP: Зверев сместил Синнера с первой строчки, Медведев — восьмой

Чемпионская гонка ATP: Зверев сместил Синнера с первой строчки, Медведев — восьмой
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию Чемпионкой гонки. Немецкий теннисист Александр Зверев после победы в финале US Open — 2026 опередил итальянца Янника Синнера. Финалист соревнований в Нью-Йорке американец Бен Шелтон поднялся на третью строчку.

Лучшим среди россиян является Даниил Медведев.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 14 сентября 2026 года:

1. (2) Александр Зверев (Германия) — 8650 очков.
2. (1) Янник Синнер (Италия) — 7950.
3. (6) Бен Шелтон (США) — 4430.
4. (3) Карлос Алькарас (Испания) — 4050.
5. (4) Флавио Коболли (Италия) — 3530.
6. (8) Фрэнсис Тиафо (США) — 3330.
7. (5) Артюр Фис (Франция) — 3150.
8. (7) Даниил Медведев (Россия) — 2780.
9. (9) Рафаэль Ходар (Испания) — 2509.
10. (10) Тейлор Фриц (США) — 2480...
15. (11) Новак Джокович (Сербия) — 2330...
21. (21) Андрей Рублёв (Россия) — 1820...
23. (50) Карен Хачанов (Россия) — 1690…
86. (83) Роман Сафиуллин (Россия) — 594.

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