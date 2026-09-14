Читатели «Чемпионата» верили в победу Зверева над Шелтоном в финале US Open — 2026
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Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциального победителя финала US Open – 2026 в мужском одиночном разряде, где немец Александр Зверев встретился с американцем Беном Шелтоном. Матч закончился победой Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами опроса среди наших читателей о победителе мэйджора в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде. За победу Зверева проголосовало 59,4% читателей, а в Шелтона верили 40,6%.