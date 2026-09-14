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Читатели «Чемпионата» верили в победу Зверева над Шелтоном в финале US Open — 2026

Читатели «Чемпионата» верили в победу Зверева над Шелтоном в финале US Open — 2026
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Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциального победителя финала US Open – 2026 в мужском одиночном разряде, где немец Александр Зверев встретился с американцем Беном Шелтоном. Матч закончился победой Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами опроса среди наших читателей о победителе мэйджора в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде. За победу Зверева проголосовало 59,4% читателей, а в Шелтона верили 40,6%.