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Илья Симакин рассказал о планах на оставшуюся часть сезона-2026

Илья Симакин рассказал о планах на оставшуюся часть сезона-2026
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22-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона-2026. Недавно россиянин выиграл два подряд «челленджера» — во Вьетнаме и Китае.

– Какие планы на остаток сезона? Будешь пробовать пробиваться в ATP-250? Или пока на «челленджерах» сосредоточишься?
– Да, я буду пробовать ATP. Я сыграю один «челленджер» ещё во Вьетнаме. Потом две недели потренируюсь, поеду на «Мастерс» в Шанхае, сыграю после «Мастерса» «челленджер»-125 и приеду на турнир ATP-250 в Алма-Ату. А уже перед Австралией я думаю сыграть тоже ATP-250 — в Гонконге, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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