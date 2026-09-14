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«Работу я проделал хорошую». Илья Симакин — об изменениях в своей игре за год

«Работу я проделал хорошую». Илья Симакин — об изменениях в своей игре за год
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22-летний российский теннисист Илья Симакин рассказал, что изменилось в его игре и подходе к теннису с осени 2025 года.

– В целом за почти год, что прошёл с нашей с тобой беседы в Алма-Ате, – что для тебя изменилось? В плане игры, в плане опыта.
– Изменился, я думаю, подход к играм. Изменилось то, что я стал более уверенный сейчас на корте. Я сыграл много «челленджеров», начал понимать свою игру. За это время я выигрывал у хороших игроков, и вот постепенно, постепенно у меня набралось больше терпения, больше уверенности, больше я начал играть в активный теннис, идти к сетке и стараться завершать уже там. Поэтому работу я проделал, так сказать, хорошую. И сейчас новый этап начнётся — это ATP. Там нужно тоже привыкнуть, нужно сыграться и тоже какой-то опыт оттуда получить. Тот, которого у меня не было пока, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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