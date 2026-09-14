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«Мне было тяжело смотреть. Нервничала». Сафина — о финале Рыбакина — Соболенко на US Open

«Мне было тяжело смотреть. Нервничала». Сафина — о финале Рыбакина — Соболенко на US Open
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Бывшая первая ракетка мира и победительница US Open – 2007 в парном разряде Динара Сафина высказалась о женском финале US Open — 2026. В решающем матча Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Честно, смотрела отрезками. Мне было тяжело смотреть. Нервничала. Не знаю почему, очень хотелось, не то чтобы я против Арины, но мне очень симпатизирует Лена Рыбакина, и как-то хотела, чтобы она выиграла, поэтому это как на матч Андрея Рублёва, я не могу смотреть. Постоянно включаю-выключаю также вот матч Лены.

Я почему-то думала, что ей будет сложно. Почему-то думала, что выиграет правда Арина. Почему я так думала? Во-первых, понятно, что Арина любит играть в Нью-Йорке и она побеждала. И не то чтобы Лена хуже, нет. Но иногда Арины становится так много на корте, в какой-то степени немножко напоминает Серену Уильямс. Я их ни в коем случае не сравниваю. Столько про Арину говорят-говорят-говорят, и ты себя иногда можешь ощутить таким на корте маленьким. И особенно когда второй сет выиграла Арина, думаю: «Ну всё, сейчас она дожмёт дальше».

Хочу посмотреть записи, третий сет, что произошло. Там достаточно быстро сделала брейк Лена, и меня это удивило. Я думала, что всё, меня отпустит уже Арина.

А вообще Лена просто молодец. Она как-то вот подкупается своей вот этой скромностью, да? Тут все по-разному говорят, вот, что типа на Арину все наехали, что она там эмоциональная, там, как её там все по-разному называют. А Лена Рыбакина, ну, она правда скромная. Она на самом деле такая в жизни. Это не то что там она на корте такая скромная, а потом вне корта там грубит-хамит вообще. Вот она как в жизни, так и на корте. Арина, она более эмоциональная. Для меня это два разных полюса, такая холодная Лена Рыбакина и горячая такая Соболенко», — рассказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

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