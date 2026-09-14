«Для меня ты уже стал игроком года». Беккер — Звереву после победы на US Open — 2026

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что двукратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира Александр Зверев для него уже стал игроком года.

«Поздравляю, Саша, с победой над Шелтоном в Нью-Йорке! Два титула на турнирнах «Большого шлема» за год — это потрясающе!!! Для меня ты уже стал игроком года», — написал Беккер в социальных сет