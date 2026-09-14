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«Для меня ты уже стал игроком года». Беккер — Звереву после победы на US Open — 2026

«Для меня ты уже стал игроком года». Беккер — Звереву после победы на US Open — 2026
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что двукратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира Александр Зверев для него уже стал игроком года.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Поздравляю, Саша, с победой над Шелтоном в Нью-Йорке! Два титула на турнирнах «Большого шлема» за год — это потрясающе!!! Для меня ты уже стал игроком года», — написал Беккер в социальных сет