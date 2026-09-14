«Какой-то произошёл пробел после Майами». Сафина — о результатах Соболенко в 2026 году

Бывшая первая ракетка мира и победительница US Open – 2007 в парном разряде Динара Сафина высказалась о спаде четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко.

«Ну, если так, вообще мы будем думать и говорить про Арину, заслуживала ли она победу. Можно сказать, что этот год у неё не самый лучший. У неё какой-то произошёл пробел после Майами. C чем это связано? Она говорит, что ей не мешают контракты, возможно. Но хочешь — не хочешь, безусловно, ты тратишь время, внимание.

У тебя, помимо тенниса, где ты не только думаешь о теннисе, ещё есть дополнительная рекламная работа. И вроде тебе кажется, ты же подстраиваешь под теннис, а всё равно ты уже приходишь более уставший, может быть, раздражённый, может быть, не так всё пошло.

И эти маленькие такие незначительные вещи, они очень отпечатываются потом вдолгую. Поначалу всё нормально-нормально, а потом ты видишь, что тебя не хватает. И там ты хочешь, и там ты хочешь. Поэтому тот же самый выход в финал, ну, это правда, заслуга её вот именно характера. Потому что она приезжала, ну, вообще, ну, не в форме, да. И после Майами у неё не пошёл грунтовый сезон, можно сказать, как она проиграла вот Баптист с матчболов, и вот всё. И прямо ну не её.

И с матчболов Мадрид, Рим там неудачно сыграла, и на «Ролан Гаррос» свой матч проиграла. И сейчас вот, может быть, она сделает какие-то выводы и в следующем году она уже по-другому будет готовиться к сезону и по-другому сделать, выстроить график. Мы не знаем, может быть, всё будет то же самое и этого будет достаточно, она будет побеждать», — рассказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».