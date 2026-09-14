Соберут ли Рыбакина и Синнер карьерный «Шлем» в 2027 году?
В воскресенье, 13 сентября, завершился последний турнир «Большого шлема» в сезоне-2026. Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и US Open. Теперь для карьерного «Шлема» ей не хватает только титула на «Ролан Гаррос». Трофей на этом же турнире необходимо выиграть и лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Синнеру и Рыбакиной не хватает титула на «Ролан Гаррос», чтобы собрать карьерный «Шлем». Решат ли они этот вопрос в 2027 году?
Титулы Елены Рыбакиной на турнирах «Большого шлема»:
- Уимблдон (2022);
- Australian Open (2026);
- US Open (2026).
Трофеи Янника Синнера на мэйджорах:
- Australian Open (2024, 2025);
- US Open (2024);
- Уимблдон (2025, 2026).