Соберут ли Рыбакина и Синнер карьерный «Шлем» в 2027 году?

В воскресенье, 13 сентября, завершился последний турнир «Большого шлема» в сезоне-2026. Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и US Open. Теперь д ля карьерного «Шлема» ей не хватает только титула на «Ролан Гаррос». Трофей на этом же турнире необходимо выиграть и лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Синнеру и Рыбакиной не хватает титула на «Ролан Гаррос», чтобы собрать карьерный «Шлем». Решат ли они этот вопрос в 2027 году?

Титулы Елены Рыбакиной на турнирах «Большого шлема»:

Уимблдон (2022);

Australian Open (2026);

US Open (2026).

Трофеи Янника Синнера на мэйджорах: