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Соберут ли Рыбакина и Синнер карьерный «Шлем» в 2027 году?

Соберут ли Рыбакина и Синнер карьерный «Шлем» в 2027 году?
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В воскресенье, 13 сентября, завершился последний турнир «Большого шлема» в сезоне-2026. Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и US Open. Теперь для карьерного «Шлема» ей не хватает только титула на «Ролан Гаррос». Трофей на этом же турнире необходимо выиграть и лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Синнеру и Рыбакиной не хватает титула на «Ролан Гаррос», чтобы собрать карьерный «Шлем». Решат ли они этот вопрос в 2027 году?

Титулы Елены Рыбакиной на турнирах «Большого шлема»:

  • Уимблдон (2022);
  • Australian Open (2026);
  • US Open (2026).

Трофеи Янника Синнера на мэйджорах:

  • Australian Open (2024, 2025);
  • US Open (2024);
  • Уимблдон (2025, 2026).
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