Александра Зверева облили шампанским в раздевалке после победы на US Open

Вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева облили в раздевалке шампанским после его победы на Открытом чемпионате США – 2026. В финале US Open – 2026 он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Видео с торжественной встречи опубликовала пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети.