Александра Зверева облили шампанским в раздевалке после победы на US Open
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Вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева облили в раздевалке шампанским после его победы на Открытом чемпионате США – 2026. В финале US Open – 2026 он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Видео с торжественной встречи опубликовала пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон