Андрей Чесноков: Хачанов мог выиграть US Open — такая классная игра!

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков заявил, что россиянин Карен Хачанов мог бы выиграть US Open — 2026, если бы обыграл немца Александра Зверева в полуфинале. Карен проиграл Александру со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

«Мне кажется, если бы Хачанов обыграл Зверева, он бы мог выиграть US Open. У него был очень хороший шанс после этих неудач, где он проигрывал в первых кругах. Я видел его матчи на US Open, где он проигрывал, но сейчас он мне очень понравился. Такая классная игра! Если он так же будет продолжать, у него есть все возможности набрать очки и подняться по рейтингу. Минимум — то