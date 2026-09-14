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Андрей Чесноков: Хачанов мог выиграть US Open — такая классная игра!

Андрей Чесноков: Хачанов мог выиграть US Open — такая классная игра!
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков заявил, что россиянин Карен Хачанов мог бы выиграть US Open — 2026, если бы обыграл немца Александра Зверева в полуфинале. Карен проиграл Александру со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Мне кажется, если бы Хачанов обыграл Зверева, он бы мог выиграть US Open. У него был очень хороший шанс после этих неудач, где он проигрывал в первых кругах. Я видел его матчи на US Open, где он проигрывал, но сейчас он мне очень понравился. Такая классная игра! Если он так же будет продолжать, у него есть все возможности набрать очки и подняться по рейтингу. Минимум — то