«Без вас я бы не справилась». Соболенко поблагодарила близких за поддержку на US Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в социальной сети выразила благодарность близким людям, которые поддерживали её на протяжении US Open — 2026. В финале соревнований она уступила казахстанке Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

«Я самая счастливая девушка на свете с людьми, которые меня поддерживают. Большое спасибо моей команде, тренерам, менедж