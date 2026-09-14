«Без вас я бы не справилась». Соболенко поблагодарила близких за поддержку на US Open
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в социальной сети выразила благодарность близким людям, которые поддерживали её на протяжении US Open — 2026. В финале соревнований она уступила казахстанке Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 7:5, 2:6.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Я самая счастливая девушка на свете с людьми, которые меня поддерживают. Большое спасибо моей команде, тренерам, менедж