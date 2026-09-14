«Потрясающий сезон». Род Лэйвер отреагировал на победу Зверева на US Open — 2026

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на победу второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open — 2026. В финале он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

«Поздравляю, Александр Зверев, с уверенной победой на US Open! У тебя потрясающий сезон – два титула «Большого шлема» в год и три финала подряд! Также поздравляю Бена Шелтона с прекрасным попаданием в финал. Ты сделал ещё