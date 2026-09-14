15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Потрясающий сезон». Род Лэйвер отреагировал на победу Зверева на US Open — 2026

«Потрясающий сезон». Род Лэйвер отреагировал на победу Зверева на US Open — 2026
Комментарии

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на победу второй ракетки мира немца Александра Зверева на US Open — 2026. В финале он одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Поздравляю, Александр Зверев, с уверенной победой на US Open! У тебя потрясающий сезон – два титула «Большого шлема» в год и три финала подряд! Также поздравляю Бена Шелтона с прекрасным попаданием в финал. Ты сделал ещё