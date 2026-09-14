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«US Open за русскими!» Яна Рудковская поздравила Александра Зверева с победой в Нью-Йорке

«US Open за русскими!» Яна Рудковская поздравила Александра Зверева с победой в Нью-Йорке
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Продюсер ледовых шоу и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская поздравила вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на US Open — 2026.

«Поздравляем Александра Зверева! US Open за русскими!

Вслед за Леной американский «Большой шлем» покорился и Саше Звереву. 29-летний теннисист, родившийся в семье выходцев из СССР и представляющий Германию, в финале одолел американца Бена Шелтона — 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Матч длился 3,5 часа, это была настоящая битва! Для Зверева это второй титул «Большого шлема» в карьере, оба он взял в этом сезоне: в июне Саша выиграл «Ролан Гаррос». В 2020-м он вёл 2:0 по сетам в финале US Open, но упустил победу — и шёл к этому трофею ещё шесть долгих лет упорным трудом!

И всё это — с диабетом первого типа. Саша выходит на корт с инсулином и во время матчей проверяет уровень сахара. В 2022 году теннисист создал собственный фонд Aufschlag gegen Diabetes для помощи детям с таким же диагнозом. Браво, Саша!» — написала Рудковская в телеграм-канале.

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