Роддик считает, что Соболенко будет крайне тяжело пережить поражение в финале US Open

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик считает, что четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» белоруске Арине Соболенко будет непросто пережить поражение на US Open — 2026. В решающем матче Арина уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

«В отношении Соболенко есть определённые вопросы, поскольку этот год для неё сложно однозначно оценить. Два финала турниров «Большого шлема», победы на нескольких турнирах серии «Мастерс», выигрыш у всех сильнейших теннисисток — и при этом ни одного титула «Большого шлема». Теперь у неё четыре победы и пять поражений в финалах «Большого шлема». Причём все пять проигранных финалов завершились в трех сетах.

Невольно задаёшься вопросом: «А что, если...» Если начать анализировать эти матчи, легко прийти к выводу, что она могла бы выиграть семь или восемь турниров «Большого шлема», что вывело бы её в совершенно особую категорию в женском теннисе. Мне интересно посмотреть, как она сумеет прийти в себя. Думаю, будет очень непросто поддерживать в ней мотивацию до самого конца. Полагаю, Соболенко будет крайне тяжело пережить это поражение. Будет любопытно понаблюдать, как она восстановится после такого сезона. Можно сколько угодно хвалить её за многочисленные выступления на высочайшем уровне, но факт остается фактом: это очередное болезненное поражение в трёх сетах в финале турнира «Большого шлема», — приводит слова Роддика We Love Tennis.