Отец Шелтона заявил, что Зверев сбивает соперника с ритма из-за долгой подготовки к подаче

Брайан Шелтон, отец и тренер четвёртой ракетки мира американца Бена Шелтона, кратко высказался о том, что соперник его сына по финалу US Open – 2026 немец Александр Зверев перед подачей слишком долго бьёт мячом о хардовое покрытие. Ранее на это жаловался россиянин Карен Хачанов, уступивший Звереву в полуфинале соревнований. В финале Открытого чемпионата США Шелтон уступил Звереву со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6.