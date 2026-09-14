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Отец Шелтона заявил, что Зверев сбивает соперника с ритма из-за долгой подготовки к подаче

Отец Шелтона заявил, что Зверев сбивает соперника с ритма из-за долгой подготовки к подаче
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Брайан Шелтон, отец и тренер четвёртой ракетки мира американца Бена Шелтона, кратко высказался о том, что соперник его сына по финалу US Open – 2026 немец Александр Зверев перед подачей слишком долго бьёт мячом о хардовое покрытие. Ранее на это жаловался россиянин Карен Хачанов, уступивший Звереву в полуфинале соревнований. В финале Открытого чемпионата США Шелтон уступил Звереву со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
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