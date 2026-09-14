Джон Макинрой — о Звереве: каким‑то образом он закончит год первой ракеткой мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой считает, что вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев может завершить год в статусе лидера мирового рейтинга.

«Ему, возможно, не везло. У него должно было быть пару мейджоров раньше этого. Так что карма действует странными способами, и каким‑то образом он закончит год первой ракеткой мира. Сегодня он безусловно был лучшим игроком. Он сыграл действительно сильный тактический матч, а также эмоционально напряжённый и физически тяжёлый матч. Все эти вещи вместе — причина, по которой с ним так сложно бороться в матчах до трёх побед», — приводит слова Макинроя Tennis Head.