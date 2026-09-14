Янник Синнер, Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют на турнире ATP-500 в Вене

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выступит на турнире ATP-500 в Вене, Австрия. В список частников также вошли немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев, американцы Лёнер Тьен, Брэндон Накашима, Томми Пол, чех Якуб Меншик и итальянцы Флавио Коболли и Лоренцо Музетти.

«Действующий чемпион возвращается: Янник Синнер сыграет на турнире Erste Bank Open — 2026! С 24 октября по 1 ноября первая ракетка мира попытается повторить прошлогодний триумф на арене Wiener Stadthalle и оформить своеобразный хет-трик по итогам трёх последних выступлений в Вене. Итальянец возглавляет состав участников мирового уровня, включающий множество игроков из топ-10 и топ-20 рейтинга», — сообщается на сайте турнира.