«На мой взгляд, у них всё идёт очень хорошо». Надаль — о травмах Алькараса и Синнера

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о проблемах со здоровьем, с которыми в этом сезоне столкнулись испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

«Думаю, это нормально, учитывая высокие физические нагрузки, которым подвергаются профессиональные спортсмены. После двух-трёх лет столь интенсивной работы организма могут возникать травмы — к этому нужно быть готовым. Посмотрим, как они будут развиваться дальше, но, на мой взгляд, у них всё идёт очень хорошо», — приводит слова Надаля Sky Sport Italia.

Синнер столкнулся с проблемами после победы на Уимблдоне 12 июля 2026 года. Из-за травмы колена спортсмен был вынужден сняться с US Open — 2026. Алькарас пропустил около четырёх месяцев из-за травмы, после чего выступил на US Open, где не смог защитить титул.