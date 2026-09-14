Александр Зверев — лидер по количеству виннеров на ТБШ в 2026 году

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выполнил наибольшее количество виннеров на турнирах мэйджоров в 2026 году (1174) — на 502 больше, чем занимающий второе место чех Якуб Меншик. Об этом сообщает OptaAce.

На счету Меншика 672 эйса. Далее по этому показателю идут лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (671), американцы Фрэнсис Тиафо (661) и Бен Шелтон (642).

В этом сезоне на турнирах «Большого шлема» Александр Зверев стал победителем «Ролан Гаррос» и US Open, сыграл в финале Уимблдона, а на Australian Open завершил выступление в 1/2 финала.