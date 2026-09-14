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Ана Иванович поздравила Рыбакину и Зверева с титулами на US Open — 2026

Ана Иванович поздравила Рыбакину и Зверева с титулами на US Open — 2026
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2008 сербская теннисистка Ана Иванович поздравила победителей US Open – 2026 в одиночных разрядах – первую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину и немца Александра Зверева, занимающего в рейтинге АТР второе место. Рыбакина одолела в финале белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2), Зверев оказался сильнее американца Бена Шелтона (6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2). Для обоих теннисистов эти титулы стали вторыми в сезоне на турнирах «Большого шлема».

«Прекрасные финалы US Open прошли на выходных! Поздравляю Елену Рыбакину и Александра Зверева с завоеванием титулов на турнире «Большого шлема»! Вы оба невероятно выступали на протяжении турнира – заслуженно», – написала Иванович на своей странице в социальной сети Х.

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