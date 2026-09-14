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Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов на турнирах «Большого шлема»

Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов на турнирах «Большого шлема»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 2026 году выполнила больше всех эйсов в женском одиночном разряде на мэйджорах. На счету Елены 116 эйсов. Об этом сообщает OptaAce. По этому показателю она опередила белоруску Арину Соболенко и чешку Линду Носкову (у каждой по 115).

В топ-5 по числу эйсов также вошли представительница Японии Наоми Осака (107) и украинка Марта Костюк (83).

В этом сезоне на турнирах «Большого шлема» Елена Рыбакина завоевала трофеи на Australian Open и US Open, на «Ролан Гаррос» завершила выступление во втором круге, а на Уимблдоне — в третьем.

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