Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA — 2026, который пройдёт в Индиан-Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

В этом сезоне на турнирах «Большого шлема» Елена Рыбакина завоевала трофеи на Australian Open и US Open, на «Ролан Гаррос» завершила выступление во втором круге, а на Уимблдоне — в третьем. Кроме того, в этом сезоне представительница Казахстана завоевала трофей на «пятисотнике» в Штутгарте и сыграла в финалах на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Торонто. Всего в активе спортсменки в этом году 7492 очка.