«Даже не знала, что квалифицировалась». Рыбакина — о попадании на Итоговый турнир WTA

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою квалификацию на Итоговый турнир WTA – 2026, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США).

«На самом деле я даже не знала, что квалифицировалась. Это потрясающее чувство. Когда я впервые стала первой ракеткой мира, это было очень волнительно и напряжённо, теперь я ещё и выиграла US Open — в это трудно поверить, и мне, наверное, нужно ещё пару дней, чтобы это осознать.

Здорово снова оказаться в восьмёрке лучших, теперь в конце года немного изменится календарь. У меня остались прекрасные воспоминания об Индиан-Уэллсе. Это будет немного другой турнир, но я точно получу удовольствие и, надеюсь, хорошо выступлю», – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.