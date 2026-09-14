Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила трофей за первое место в рейтинге WTA.

Фото: WTA

Фото: WTA

Ранее Рыбакина одержала победу на US Open – 2026, обыграв в финале турнира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул стал для Рыбакиной третьим на турнирах «Большого шлема». Также благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США – 2026 казахстанская теннисистка впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. Для Рыбакиной титул на US Open – 2026 стал третьим в сезоне, она сравнялась по данному показателю с Ариной Соболенко и российской теннисисткой Миррой Андреевой.