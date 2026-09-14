«Он зверь и такой хороший парень». Соболенко — о встрече с Гавриковым

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своих впечатлениях от встречи с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.

Фото: Соцсети Гаврикова

«Это была наша первая встреча… Раньше я много смотрела [хоккей], но теперь у меня есть за кого болеть. Он зверь и такой хороший парень. Было очень приятно с ним поболтать, и теперь я точно буду за него болеть», – приводит слова Соболенко Молли Уокер в соцсети Х.

В полуфинале US Open Соболенко обыграла Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2. В финале 28-летняя теннисистка потерпела поражение от Елены Рыбакиной (Казахстан) со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Ей же Соболенко уступила звание первой ракетки мира, опустившись на вторую строчку.