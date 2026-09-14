«Энергетический вампир». Роддик оценил игру Зверева в финале US Open

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик оценил игру Александра Зверева в финале US Open — 2026, отметив изменения в психологическом состоянии немецкого теннисиста.

«Я знаю, что теперь все будут говорить, что это новый Зверев и что он играет лучше, чем когда-либо. Но до «Ролан Гаррос» он и так был великим игроком, у которого были психологические проблемы с тем, чтобы доводить дело до конца и выигрывать турниры «Большого шлема». Вот и всё. Он не изменил абсолютно всё. Он говорил о том, что стал более раскрепощённым на Уимблдоне и здесь. Можете представить, что было бы, если бы он подошёл к этому турниру, так и не выиграв турнир «Большого шлема», после поражения в финале Уимблдона и поражения в финале «Ролан Гаррос»?

Ещё одна вещь, которую он сделал, показалась мне невероятно грамотной: он не жестикулировал в сторону своей команды и не жаловался ей. В первую неделю он был раздражённым и плохо играл, но при этом постоянно проявлял недовольство. А в финале никаких положительных эмоций не было: он выигрывал очко и опускал голову. Он был настоящим «энергетическим вампиром» на арене имени Артура Эша. Для этого места это был идеальный настрой — он словно говорил: «Всё, чего я хочу, — это погасить твой энтузиазм», – приводит слова Роддика The Tennis Head.