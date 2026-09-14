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Борис Беккер предположил, когда Зверев может занять первую строчку рейтинга АТР

Борис Беккер предположил, когда Зверев может занять первую строчку рейтинга АТР
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер предположил, когда его соотечественник трёхкратный победитель мэйджоров Александр Зверев сможет занять первую строчку рейтинга АТР.

«Думаю, к началу Итогового турнира АТР в Турине Саша заберёт первую строчку», – написал Беккер в социальной сети.

29-летний Зверев победил на «Ролан Гаррос» — 2026 и US Open — 2026. Эти титулы стали для Зверева первыми в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее он уступил в решающих матчах US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024, Australian Open — 2025 и Уимблдона-2026. Чемпионский титул US Open стал для Зверева 26-м в карьере.

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