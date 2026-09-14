Борис Беккер предположил, когда Зверев может занять первую строчку рейтинга АТР

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер предположил, когда его соотечественник трёхкратный победитель мэйджоров Александр Зверев сможет занять первую строчку рейтинга АТР.

«Думаю, к началу Итогового турнира АТР в Турине Саша заберёт первую строчку», – написал Беккер в социальной сети.

29-летний Зверев победил на «Ролан Гаррос» — 2026 и US Open — 2026. Эти титулы стали для Зверева первыми в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее он уступил в решающих матчах US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024, Australian Open — 2025 и Уимблдона-2026. Чемпионский титул US Open стал для Зверева 26-м в карьере.