Академия Надаля поздравила Александра Зверева с победой на US Open — 2026
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Теннисная академия Рафаэля Надаля поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате США – 2026. В финале турнира Зверев обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Поздравляем, Саша! Какое невероятное достижение. Чемпион US Open и обладатель своего второго титула «Большого шлема»! Наслаждайся этим моментом, чемпион! Вперёд!» – написала пресс-служба академии в социальной сети Х.
Стоит отметить, ч