Академия Надаля поздравила Александра Зверева с победой на US Open — 2026

Теннисная академия Рафаэля Надаля поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате США – 2026. В финале турнира Зверев обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

«Поздравляем, Саша! Какое невероятное достижение. Чемпион US Open и обладатель своего второго титула «Большого шлема»! Наслаждайся этим моментом, чемпион! Вперёд!» – написала пресс-служба академии в социальной сети Х.

Стоит отметить, ч