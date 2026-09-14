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Академия Надаля поздравила Александра Зверева с победой на US Open — 2026

Академия Надаля поздравила Александра Зверева с победой на US Open — 2026
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Теннисная академия Рафаэля Надаля поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате США – 2026. В финале турнира Зверев обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Поздравляем, Саша! Какое невероятное достижение. Чемпион US Open и обладатель своего второго титула «Большого шлема»! Наслаждайся этим моментом, чемпион! Вперёд!» – написала пресс-служба академии в социальной сети Х.

Стоит отметить, ч