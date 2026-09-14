«Похоже, это произойдёт уже скоро». Макинрой — о возможном завершении карьеры Джоковича

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой поделился мнением о возможном скором завершении карьеры серба Новака Джоковича.

«С одной стороны, можно подумать, что возраст начинает брать своё, как в какой-то момент происходит со всеми спортсменами. С другой стороны, у него была невероятная серия. Он обыграл Янника Синнера в Австралии, вышел в финал и выиграл первый сет у Карлоса Алькараса, причём хорошо играл. Затем он дошёл до полуфинала Уимблдона и одержал важную победу над Феликсом Оже-Альяссимом в предыдущем раунде. Поэтому когда я приехал на US Open, я считал, что он, вероятно, был третьим или четвёртым лучшим игроком в мире.

Поэтому то, что мы увидели в первом круге, стало шоком. Как говорится, время непобедимо. Ему 39 лет, а для большинства людей это уже далеко за пределами того возраста, когда обычно продолжают играть в теннис, включая меня. Не хочется дойти до определённого момента и сказать: «Зачем я остановился, если, возможно, мог выиграть ещё?» Именно с этим сейчас сталкивается Новак. Он вышел в финал Australian Open. И, наверное, думает: может быть, я смогу выиграть ещё один.

Остановится ли он в следующем году? Похоже, что это произойдёт уже скоро. Можно предположить, что такая вероятность довольно высока, но нам придётся подождать и посмотреть», – приводит слова Макинроя Tennis World USA.