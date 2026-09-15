«Является большой проблемой». Макинрой назвал слабое место тенниса в США

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой рассказал о проблемах тенниса в США.

«У меня складывается впечатление, что теннис более доступен в других странах, особенно в Европе. В нашей стране, если говорить откровенно, доступность является большой проблемой. Лучшие спортсмены выбирают американский футбол, баскетбол, а в некоторых случаях футбол. Есть проблемы с доступностью с финансовой точки зрения, а теннис дорогой вид спорта. В женском теннисе мы видим больше возможностей благодаря равенству призовых, а также тому, что лучшие спортсменки, такие как Серена Уильямс, в итоге выбирают теннис», — приводит слова Макинроя Punto de Break.

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