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«Является большой проблемой». Макинрой назвал слабое место тенниса в США

«Является большой проблемой». Макинрой назвал слабое место тенниса в США
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой рассказал о проблемах тенниса в США.

«У меня складывается впечатление, что теннис более доступен в других странах, особенно в Европе. В нашей стране, если говорить откровенно, доступность является большой проблемой. Лучшие спортсмены выбирают американский футбол, баскетбол, а в некоторых случаях футбол. Есть проблемы с доступностью с финансовой точки зрения, а теннис дорогой вид спорта. В женском теннисе мы видим больше возможностей благодаря равенству призовых, а также тому, что лучшие спортсменки, такие как Серена Уильямс, в итоге выбирают теннис», — приводит слова Макинроя Punto de Break.

В финале US Open – 2026 немец Александр Зверев одолел американца Бена Шелтона.

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