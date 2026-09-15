Рыбакина – о Соболенко: наши матчи всегда превращались в настоящие битвы
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о белоруске второй ракетке мира Арине Соболенко после победы в финале US Open — 2026.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7
|2
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|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Она добилась невероятных результатов и на протяжении последних нескольких лет показывала очень стабильн