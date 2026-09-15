Рыбакина – о Соболенко: наши матчи всегда превращались в настоящие битвы

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о белоруске второй ракетке мира Арине Соболенко после победы в финале US Open — 2026.

«Она добилась невероятных результатов и на протяжении последних нескольких лет показывала очень стабильн